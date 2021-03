Sky - Italia, Mancini risparmia Insigne contro la Lituania: Di Lorenzo titolare

Napoli - Lorenzo Insigne e Giovanni Di Lorenzo i calciatori del Napoli impegnati con la Nazionale italiana. Domani sera a Vilnius in Lituania, l’Italia del c.t. Roberto Mancini scenderà ancora in campo per la terza gara valevole per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar nel 2022. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky, il tecnico degli azzurri punterà su Di Lorenzo a destra al posto di Florenzi, mentre riposerà Lorenzo Insigne.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; L. Pellegrini, Locatelli, Pessina; Chiesa, Immobile, Bernardeschi. All.: Mancini.