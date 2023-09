Qualificazioni Euro 2024, la situazione del girone Italia: ecco chi passa

Il cammino dell’Italia verso gli Europei del 2024 è in salita ma niente è ancora compromesso. Gli Azzurri sono inseriti nel Gruppo C insieme a Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Nel pomeriggio la nazionale di Southgate — al comando del girone a quota 13 punti — ha pareggiato 1-1 contro gli ucraini, ed è proprio con quest’ultima selezione che l’Italia si gioca l’accesso al prossimo Europeo. Perché se il primo posto del gruppo sembra ormai già ipotecato dall’Inghilterra, per il secondo invece è ancora tutto in ballo.

L’obiettivo dell’Italia è inevitabilmente il secondo posto perché garantirebbe la qualificazione diretta a Euro 2024 scongiurando il pericolo spareggi. Questa la situazione aggiornata del Gruppo C:

Inghilterra 13 punti (gare giocate: 5)

Ucraina 7 punti (gare giocate: 4)

Italia 4 punti (gare giocate: 3)

Macedonia del Nord 4 punti (gare giocate: 4)

Malta 0 punti (gare giocate: 4)

Le prime due nazionali di ogni girone accedono direttamente alla fase finale di Euro 2024.