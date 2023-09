"Che Vialli ci protegga", inizia così l'era Luciano Spalletti in Nazionale, come racconta l'inviato di TMW:

"È infatti questa la frase pronunciata dal neo ct dell'Italia, che in questi minuti a Coverciano è protagonista del primo allenamento del nuovo corso post Mancini. Un dolce e delicato pensiero, da parte di Spalletti, in ricordo di Vialli che tanto ha fatto per il mondo azzurro e non soltanto".