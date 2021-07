Notte da protagonista per David Ospina: para due rigori all'Uruguay e conquista la semifinale di Copa America! [VIDEO]

Ultime notizie SSC Napoli - Notte da protagonista per David Ospina in Copa America con la Colombia. Se sull'altro campo, è stato Leo Messi a prendersi la scena nel 3-0 di Argentina-Ecuador con 2 assist e un gol su punizione, nella gara Uruguay-Colombia valida per i quarti di finale è stato Ospina l'MVP. La Colombia infatti fa l'accesso quindi alla semifinale superando ai rigori l'Uruguay dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

Uruguay-Colombia, 2-4 dopo i rigori: doppia parata di Ospina

Ai rigori, ne segnano 4 su 4 i colombiani (a segno anche Duvan Zapata), mentre per l'Uruguay sono solo due i rigori segnati: due penalty, infatti, sono stati parati da David Ospina che ha ipnotizzato sia Jose Gimenez che Matias Vina dal dischetto. Vince quindi 4-2 ai rigori la Colombia grazie alla doppia parata del portiere del Napoli che è sul mercato.

David Ospina in Uruguay Colombia

