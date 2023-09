Norvegia, ct Solbakken: "Ostigard titolare contro la Giordania, ha bisogno di giocare"

Leo Skiri Ostigard, difensore centrale del Napoli, è nell'elenco dei convocati della Nazionale di calcio norvegese per la partita amichevole di giovedì Norvegia-Giordania. Il CT della Nazionale norvegese Stale Solbakken ha già annunciato che Ostigard giocherà titolare.

Ultime notizie. In conferenza stampa, il commissario tecnico ha dichiarato: "Ostigard giocherà dal primo minuto contro la Giordania, ne ha bisogno. Sapevamo che alcuni giocatori non avrebbero giocato nei rispettivi club. Ostigard aveva giocato tutte le partite nelle amichevoli pre-campionato, ma nessuna da quando è iniziata la stagione. Contro la Giordania giocherà per tutti i 90 minuti perché ne ha bisogno".