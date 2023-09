Nigeria già qualificata, Osimhen lo stesso titolare: ecco la formazione

Ultime notizie. La Nigeria ha già ottenuto la qualificazione matematica alla Coppa d'Africa 2024. Nonostante ciò, nella partita di oggi contro Sao Tome and Principe, la Nazionale nigeriana non ha risparmiato Victor Osimhen, che scenderà lo stesso titolare nel match previsto per le ore 18:00.

Ecco la formazione titolare della Nigeria con Osimhen dal primo minuto: