Sconfitta per capitan Amir Rrahmani, il suo Kosovo esce sconfitto dal match di UEFA Nations League del Gruppo 2. E chiude anche la gara con un uomo in meno, per l'espulsione per doppio giallo di Vojvoda del Torino.

Il Kosovo perde 3-0 contro la Romania: a segno Dennis Man (del Parma), poi Marin e Dragus. In campo per 90' il difensore del Napoli, Amir Rrahmani.