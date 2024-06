Meret rischia l'Europeo! Spalletti può lasciarlo a casa? C'è una sensazione a Coverciano

Ultime notizie SSC Napoli - Donnarumma titolare, Vicario vice, il ct della Nazionale Luciano Spalletti dovrĂ lasciare a casa uno tra Meret del Napoli e Provedel della Lazio. Ne parla Tuttosport.

Una reazione immediata porterebbe a pensare che il prescelto sarĂ il portiere del Napoli:

"Non fosse altro perché lo conosce per averlo avuto nella cavalcata scudetto. Non va dimenticato, però, che non lo considerava adeguato perché non soddisfatto della abilità nella costruzione del gioco con i piedi. Poi ha saputo conquistarsi fiducia e ora sembra in vantaggio rispetto a Provedel reduce da uno stop di due mesi per infortunio.

La sensazione è che il ct lo abbia convocato come una sorta di premio e di incoraggiamento con però l’idea di preferirgli il collega del Napoli. Spalletti dovrà comunicare all’Uefa la lista dei 26 convocati entro il 6 giugno"