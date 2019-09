Macedonia, botta alla caviglia per Elmas in allenamento, il centrocampista azzurro abbandona la sessione e viene trasportato in ospedale!

Ultimissime calcio Napoli- Problemi in vista per la Macedonia e per Eljif Elmas, centrocampista della SSC Napoli. Il calciatore azzurro ha lasciato anzitempo la sessione di allenamento per un botta alla caviglia destra dopo uno scontro con un compagno di squadra: sono in corso controlli clinici per capire quali siano le sue reali condizioni fisiche.

Notizie Napoli, infortunio Elmas

Al momento, le notizie che trapelano dalla Macedonia non sono delle più rincuoranti: il piede del ragazzo si sarebbe gonfiato. Il calciatore è stato trasportato in Ospedale per ulteriori esami.

Igor Angelovski, commissario tecnico della Nazionale macedone, è intervenuto in conferenza stampa per fare chiarezza sull'accaduto. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Elmas è stato colpito in un duello con Iliev, ora sta subendo ulteriori esami".

Resta in dubbio la sua presenza in campo per la gara di domani sera contro la Lettonia.