Italia-Venezuela 2-1, voto 5 a Di Lorenzo: si conferma in difficoltà

L'Italia vince 2-1 l'amichevole col Venezuela, ma la prestazione non è stata delle migliori. Oggi ne parla il Corriere della Sera, che titola: "Ci pensa Retegui! La doppietta dell’azzurro risolve i guai dell'Italia che fatica contro il Venezuela in gol su nostro regalo. Latita il gioco, Donnarumma para un rigore".

Di Lorenzo

Ultime news. Senza voto Giacomo Raspadori, entrato in campo nei minuti finali. Le pagelle del Corriere della Sera assegnano invece un voto di 5 a Giovanni Di Lorenzo, titolare per 90 minuti nel ruolo di centrale nella difesa a tre, alternandosi con Cambiaso: "Si conferma in difficoltà come nelle ultime partite del Napoli. A destra si balla troppo spesso il Joropo venezuelano".

Per Di Lorenzo voto 5,5 su Repubblica.