Italia-Ucraina, le formazioni ufficiali: Raspadori centravanti nel tridente

Ultime notizie Nazionale italiana - Dopo il pareggio a Skopje contro la Macedonia del Nord, l'Italia di Luciano Spalletti non può più sbagliare e servono tre punti in classifica nella gara di San Siro di stasera contro l'Ucraina di Serhij Rebrov, per la sesta giornata del Gruppo C valevole per le qualificazioni agli Europei che si giocheranno in Germania nel 2024.

Italia-Ucraina, le formazioni ufficiali: Raspadori dal 1'

La sfida Italia-Ucraina inizierà alle ore 20:45, ecco, di seguito, le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Zaccagni. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Ucraina (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Kryvtsov, Mykolenko; Zinchenko, Stepanenko; Tsygankov, Sudakov, Yarmolenko; Dovbyk. All.: Rebrov

Formazione Italia-Ucraina

Dove vedere Italia-Ucraina in tv e in streaming

Ma dove vedere Italia-Ucraina? La sfida si giocherà a San Siro col fischio d'inizio che sarà alle ore 20:45 e sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 1 e gratuitamente sull'app Rai Play.