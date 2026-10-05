Italia-Turchia, i convocati di Mancini: in sette sono out. Confermati Di Lorenzo e Vergara

Ci sono sette defezioni nella lista dei convocati di Roberto Mancini in vista della gara di questa sera contro la turchia di Nations League. Non figurano nell'elenco: Pessina, Coppola, Kouadio, Ghilardi, Ricci, Mandragora e Zoma. La sorpresa di giornata è sicuramente la presenza di Samuele Inacio negli attaccanti. Ci sono poi anche Giovanni Di Lorenzo - da capire se verrà schierato al posto di Kayode - ed anche Antonio Vergara in pole per partire titolare nel tridente.

Italia Turchia, i convocati di Mancini

PORTIERI: Donnarumma, Carnesecchi, Vicario;

DIFENSORI: Kayode, Ruggeri, Calafiori, Bastoni, Scalvini, Di Lorenzo, Mancini;

CENTROCAMPISTI: Romano, Cambiaghi, Tonali, Fagioli, Doumbia, Frattesi, Barella;

ATTACCANTI: P.Esposito, Scamacca, Inacio, Maldini, S.Esposito, Vergara