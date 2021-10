Lo stadio ‘Meazza’ di Milano è un vero e proprio talismano per la Nazionale italiana. A San Siro, infatti, l’Italia non perde dal 1925: in quell’occasione (era il 18 gennaio) ad imporsi fu l’Ungheria per 2-1.

Da quel momento per gli azzurri in 46 match ufficiali sono arrivate 32 vittorie e 14 pareggi.

Senza dubbio un buon viatico per la semifinale di Nations League in programma questa sera contro la Spagna.

