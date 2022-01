Italia: Balotelli torna in Nazionale! Mancini ha deciso di convocarlo

Le ultimissime notizie sui convocati dell'Italia di Roberto Mancini che ha deciso di far tornare Mario Balotelli in Nazionale. L'attaccante che ad oggi gioca in Turchia torna e potrebbe diventare determinate per gli spareggi dell'Italia per l'accesso ai Mondiali in Qatar 2022 con Macedonia del Nord e nel caso la finale con Portogallo o Turchia.

Italia: Mario Balotelli torna in Nazionale

Arrivano le conferme con il noto giornalista Fabrizio Romano che svela che il commissario tecnico Roberto Mancini ha deciso di convocare Mario Balotelli per un clamoroso ritorna in Nazionale. L'attaccante parteciperà agli stage di Mancini in vista degli spareggi Mondiali. L'Italia riabbraccia Balotelli in Nazionale, che non vede l'ora di tornare a dare una mano ai suoi compagni con la maglia azzurra.

