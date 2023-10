Italia-Malta, Spalletti manda Federico Gatti in tribuna: il motivo

Ultime news Nazionale italiana - Il difensore della Juventus Federico Gatti è l'unico giocatore escluso da Spalletti: assisterà alla gara contro Malta dalla tribuna del 'San Nicola' e non prenderà parte a Italia-Malta, gara valida per le qualificazioni a Euro 2024.

Come racconta Goal.com, il difensore della Juventus è stato escluso per "scelta tecnica da Luciano Spalletti e assisterà alla partita dalla tribuna. Gatti è peraltro l'unico giocatore tra quelli convocati che sicuramente non scenderà in campo contro Malta e l'unico al quale non è stato assegnato un numero di maglia".

Una scelta chiara, insomma, nonostante la convocazione iniziale arrivata un po' a sorpresa.