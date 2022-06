Italia-Irlanda Under 21, le formazioni ufficiali: Zanoli e Gaetano neanche in panchina

Non ci sono Alessandro Zanoli e Gianluca Gaetano nella formazione dell'Italia U21 che sta per scendere in campo con i pari età dell'Irlanda. I due calciatori del Napoli non figurano nemmeno in panchina.

Under 21 Italia-Irlanda: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-4-2): Plizzari; Okoli, Pirola, Viti, Parisi; Cambiaso, Ricci, Rovella, Bove; Pellegri, Cambiaghi. A disp. Turati, Carboni, Quagliata, Canestrelli, Colombo, Ranocchia, Miretti, Sebastiano Esposito, Vignato. All. Nicolato.

IRLANDA (4-4-2): Maher; O'Connor, Cashin, McGuinness, Bagan; Smallbone, Coventry, Kilkenny, Wright; Kerrigan, Ferguson. A disp. McNicholas, Devoy, Ogunfaoulu-Kayode, Noss, O'Brien, O'Neill, Lyons, Tierney, Odubeko. All. Crawford.