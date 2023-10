Inghilterra-Italia, le formazioni ufficiali: out Raspadori, c'è Di Lorenzo dal 1'

Ultime notizie nazionali - Tutto pronto a Wembley per la sfida tra l'Inghilterra di Gareth Southgate e l'Italia di Luciano Spalletti, con le formazioni che sono ormai ufficiali. Le due nazionali tornano a sfidarsi nel tempio londinese dopo la finale di Euro 2020, giocata nel luglio del 2021. L'incontro, valevole per l'ottava giornata del gruppo C per le qualificazioni a Euro2024, avrà il fischio d'inizio alle ore 20:45.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali, con l'assenza di Giacomo Raspadori nel tridente. al suo posto, gioca Scamacca. Ma in difesa torna titolare un altro calciatore del Napoli: Giovanni Di Lorenzo.

Inghilterra-Italia: formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Inghilterra-Italia:

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane. CT: Southgate.

(4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane. CT: Southgate. Italia (4-3-3): Donnarumma (C); Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy. CT: Spalletti.

Italia, il CT Luciano Spalletti

Dove vedere Inghilterra-Italia in diretta tv e in streaming

Ma dove vedere Inghilterra-Italia in diretta tv e in live streaming? Ecco dove guardare la partita di qualificazione a Euro 2024 tra la nazionale di Gareth Southgate e quella di Luciano Spalletti, in programma martedì 17 ottobre alle ore 20:45: