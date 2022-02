Il Mattino - Koulibaly protagonista e Senegal in finale: ora aspetta il Camerun dell'amico Anguissa

Ultime notizie sul Napoli con i giocatori impegnati in Coppa d'Africa. Koulibaly è arrivato in finale e resta da capire se Zambo Anguissa con il Camerun riuscirà oggi a superare l'Egitto per sfidare il compagno di squadra.

Coppa d'Africa: Koulibaly aspetta Anguissa

Ultime notizie da Il Mattino:

l Senegal di Koulibay vola in finale di coppa d’Africa: 3-1 al Burkina Faso. Nell’azione del vantaggio è determinante proprio Koulibaly che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, in rovesciata serve l’assist a Diallo. E stasera (ore 20) va a caccia della finale (in programma domenica) un altro calciatore del Napoli, Anguissa, il centrocampista del Camerun impegnato contro l’Egitto di Salah, una delle favorite della vigilia. Il Camerun ha mostrato finora un calcio offensivo riuscendo a mettere a segno 11 reti in cinque partite e tra i migliori finora è risultato proprio Anguissa.

