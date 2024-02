Geolier a Sanremo 2024, Di Lorenzo: "Tutta Napoli è con te, sij o' 'cchiù forte!" | VIDEO

Anche il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha voluto fare l'in bocca al lupo al cantante Geolier che questa sera farà il suo esordio al Festival di Sanremo 2024:

"Ciao uagliò! Ci tenevo a mandarti questo video per dirti che io, la squadra e tutta la città stasera saremo davanti la tv a fare il tifo per te! Mi raccomando, mi son messo la maglia sperando porti bene. Un grandissimo in bocca al lupo, mi raccomando spacca tutto! Sempre forza Napoli, sij o' 'cchiù forte!".