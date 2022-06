Napoli - Termina l'avventura degli azzurrini, Inghilterra-Italia finisce 2-1 in semifinale agli Europei Under 19 dopo il vantaggio iniziale su un calcio di rigore per l'Italia. Finisce l'esperienza degli azzurrini nonostante la miglior partita nel torneo. Vantaggio azzurro con Miretti al 12' su calcio di rigore, nella ripresa l'Inghilterra riesce a rimontare grazie alle reti di Scott al 58' e Quansah 82'. Giuseppe Ambrosino del Napoli in campo fino al 62'.