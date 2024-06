Euro 2024, Italia-Croazia: resistono le reti bianche all'intervallo

Notizie calcio. Non si sblocca Italia-Croazia, gara decisiva per il passaggio agli ottavi di finale di Euro 2024. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 0-0, con la gara piuttosto bloccata: la Nazionale di Spalletti ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa di Bastoni su calcio d'angolo, mentre i croati hanno impensierito Donnarumma solo con conclusioni dalla distanza.

Ricordiamo che con questo risultato l'Italia sarebbe qualificata come seconda agli ottavi di finale (dove incrocerebbe la Svizzera), stesso dicasi in caso di successo. L'eventuale sconfitta (unita alla non vittoria dell'Albania con la Spagna, al momento gli iberici vincono 1-0), metterebbe l'Italia al terzo posto ed in attesa degli altri gironi per stabilire il passaggio del turno.