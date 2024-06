Euro 2024, il secondo posto sorride all'Italia: evitate 4 big nel tabellone, pericolo Inghilterra ai quarti | FOTO

Notizie calcio. L'ultima giornata della fase eliminatoria dell'Europeo continua a sorridere all'Italia. Dopo la qualificazione all'ultimo secondo contro la Croazia grazie al gol di Mattia Zaccagni, anche i risultati delle gare di oggi - che hanno chiuso i gironi C e D - "spingono" gli azzurri.

La vittoria dell'Austria e il contemporaneo pareggio della Francia, infatti, aprono un percorso meno difficile per la Nazionale. Le principali favorite del torneo sono tutte dall'altro lato del tabellone rispetto alla squadra di Spalletti: Portogallo, Francia, Spagna e Germania nella parte "alta"; l'Italia, che come seconda del girone B è finita nella parte "bassa" del tabellone, al momento vede dal suo lato la Svizzera negli ottavi, e l'Inghilterra come possibile avversaria negli ottavi.