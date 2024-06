Euro 2024, ecco la foto di rito dell'Italia: quattro azzurri del Napoli all'Europeo | FOTO

Ultime news Nazionale italiana - Dopo la vittoria di ieri sera sulla Bosnia ed Erzegovina, la Nazionale è pronta a salire sul volo per la Germania. In mattinata, gli Azzurri hanno svolto l'ultima seduta al Centro Tecnico Federale di Coverciano, con i giocatori che non sono scesi in campo ieri che hanno sostenuto una partitella di allenamento alla presenza anche di alcuni ragazzi del settore giovanile dell'Empoli (Under 17).

Alle ore 15.30 è prevista la partenza da Coverciano verso l'aeroporto di Firenze; alle 16.40 il volo che porterà la delegazione azzurra a Dortmund. Da lì, il trasferimento a Iserlohn, che ospiterà il ritiro della Nazionale a EURO 2024.

Oltre allo scatto con la divisa formale firmata Emporio Armani, gli Azzurri sono stati protagonisti anche di quello con la maglia adidas che verrà indossata nel corso della competizione al via venerdì con la gara inaugurale tra Germania e Scozia e che vedrà l'Italia debuttare sabato alle 21 a Dortmund contro l'Albania.

Sono quattro i calciatori del Napoli ad Euro 2024: Di Lorenzo, Meret, Folorunsho e Raspadori, che difenderanno il titolo all'Europeo '24.