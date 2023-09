Notizie calcio. La Danimarca batte 1-0 la Finlandia in trasferta grazie ad un gol di Hojberg a pochi minuti dal 90'. Prestazione incolore di Jesper Lindstrom, nuovo acquisto del Napoli, in campo per soli 45'. Il calciatore azzurro ha patito il brutto primo tempo danese, lasciando poi il campo ad Hojlund durante l'intervallo.