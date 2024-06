Croazia-Italia, le probabili formazioni: Spalletti cambia modulo e quattro titolari, la decisione su Di Lorenzo

Ultime notizie nazionali - È il giorno di Croazia-Italia, terzo e ultimo incontro del Gruppo B di Euro 2024 con la squadra di Spalletti che cerca l'approdo agli ottavi di finale del torneo europeo. L'Italia si prepara per affrontare la Croazia nel terzo e ultimo match del gruppo B.

Croazia-Italia: probabili formazioni

Come racconta Sky Sport, Spalletti ha provato una formazione diversa per Croazia-Italia. Con Darmian al posto di Dimarco, che Spalletti ha comunque dato per recuperato, e Retegui al centro dell'attacco per Scamacca. Cambi anche nella Croazia, vediamo le probabili formazioni dei colleghi di Sky Sport:

CROAZIA - La Croazia, alla quale serve una vittoria per restare in corsa, cambierà leggermente assetto tattico. Un solo centravanti, Kramaric, con due trequartisti alle sue spalle, che saranno Mario Pasalic e il giovane Sucic. In mezzo confermato il terzetto Kovacic, Modric, Brozovic. In difesa Gvardiol giocherà a sinistra, con Perisic in panchina e Pongracic al centro insieme a Sutalo. ITALIA - Dovrebbero esserci almeno 4 cambi nell'11 che affronterà la Croazia rispetto a quello anti Spagna. Cambierà, anche se di poco, il sistema di gioco: sarà un 4-1-4-1. In conferenza Spalletti ha rivelato che Dimarco è recuperato ma a sinistra al suo posto dovrebbe comunque giocare Darmian. Altri due cambi a centrocampo: sulla destra Cambiaso, in mezzo Cristante. Il centravanti sarà Retegui e non Scamacca.

Italia, Di Lorenzo

Confermato quindi Di Lorenzo titolare in difesa, difeso in conferenza stampa da Spalletti:

"Di Lorenzo è davvero mio figlio per quanto ci sono stato insieme. Faccio sempre fatica a fare a meno di uno come lui. Poi è chiaro che devo analizzare delle cose, ma io sono convinto del valore dell’uomo e del calciatore. Non ho bisogno di parlarci tanto, c’è una intesa talmente diretta che si capisce tutto, si vede la sua intenzione quando torna in campo il giorno dopo".

Le probabili formazioni di Croazia Italia

Di seguito le scelte dei due CT con le probabili formazioni in vista di Croazia-Italia:

CROAZIA (4-3-2-1), la probabile formazione: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic, Modric, Brozovic; Mario Pasalic, Sucic; Kramaric. All. Dalic

ITALIA (4-1-4-1) probabile formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Darmian; Jorginho; Cambiaso, Cristante, Barella, Chiesa; Retegui.. Ct. Spalletti

Euro 2024, l'Italia si qualifica se...

L'Italia è ad un passo dagli Ottavi di Finale degli Europei e può passare come seconda o migliore terza. Non c'è nessuna possibilità di passare al primo posto dopo aver perso con la Spagna. Quindi quali sono le possibilità? L'Italia si qualifica agli Ottavi se...

Batte la Croazia .

. Pareggia contro la Croazia .

. Perde contro la Croazia e se si ritroverebbe tra le 4 migliori terze su 6.

Dove vedere Croazia-Italia in diretta

