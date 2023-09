Albania-Polonia, le formazioni ufficiali: Zielinski ancora titolare

Notizie calcio. Piotr Zielinski ancora titolare: il centrocampista del Napoli scenderà in campo dal 1' in Albania-Polonia, match valido per le qualificazioni ad Euro 2024.

Albania (4-3-1-2): Strakosha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asani, Ramadani, Asllani; Bajrami, Cikalleshi, Uzuni. All. Sylvinho

Polonia (4-4-2): Szczesny; Kaminski, Bednarek, Kedziora, Cash; Kiwior, Zielinski, Szymanski, Kriychowiak; Lewadowski, Bereszynski. All. Fernando Santos