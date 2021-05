Elseid Hysaj non prenderà parte alle due amichevoli che l'Albania dovrà giocare il 5 giugno con il Galles e l'8 in casa della Repubblica Ceca. Il terzino del Napoli è giunto oggi nel ritiro della nazionale e lo staff medico gli ha diagnosticato un problema al ginocchio che non permetterà al difensore di disputare le due partite in questione.