Sky - Rifinitura al San Paolo per il Napoli, misurazione della temperatura all'ingresso. Domattina la partenza per Roma

Napoli - Il collega di Sky Sport, Francesco Modugno, ha rilasciato alcune dichiarazioni dall'esterno del San Paolo dove il Napoli svolgerà la finitura in vista della finale di Coppa Italia:

"Rifinitura per il Napoli allo stadio San Paolo alla vigilia della finale di Coppa Italia contro la Juventus. All'ingresso misurazione della temperatura per tutti i giocatori e membri dello staff. La squadra di Gattuso dormirà questa notte nello stesso hotel utilizzato prima della semifinale di ritorno con l'Inter, poi domani mattina la partenza per Roma dove alle 21.00 è in programma la sfida contro i bianconeri. 4-3-3 solito per Gattuso, con Demme in regia e il probabile ritorno di Fabian Ruiz, con Politano ancora in vantaggio su Callejon. Sulla sinistra chance per Mario Rui, mentre in porta ci sarà Ospina. Non si sa ancora in serata anche De Laurentiis raggiungerà la squadra perchè il presidente è impegnato a Roma".