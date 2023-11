Nuovo Mondiale per Club, la Juve gufa Napoli e Milan in tv: ecco il motivo

Con il quinto turno delle coppe europee 2023/24 non riparte solamente la corsa ai cinque posti nella prossima edizione della UEFA Champions League. Gli occhi di alcuni delle squadre in campo, ma non solo, saranno puntati al 2025, quando prenderà vita la prima edizione del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre (in programma negli USA).

A tal proposito, è in corso una sfida tutta italiana per la partecipazione al torneo. Infatti, soltanto una tra Juventus, Milan e Napoli seguirà l’Inter, praticamente già qualificata (in attesa dei criteri definitivi per la compilazione dell’ormai celebre ranking), nel torneo al quale parteciperanno 32 squadre, di cui 12 europee e con un massimo di due club per Federazione.

Tuttavia, l’esclusione di questa stagione costringe il club piemontese - si legge su Calcio & Finanza - a guardare le avversarie Milan e Napoli in tv e a “gufare” contro affinché non ottengano altri punti così da centrare il sorpasso. Al momento, dunque, i bianconeri sono davanti a rossoneri e azzurri ma non possono portare altri punti alla loro causa a differenza di Milan e Napoli che sono in corsa. Questa è la situazione con la graduatoria UEFA (in rosso le squadre che non si possono qualificare per rispettare il vincolo di due club per Federazione):