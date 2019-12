Applauditissimo Gennaro Gattuso, mister del Napoli, al suo arrivo a Villa D'Angelo per la cena di fine anno con la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza. Il tecnico, vestito con un completo nero, è arrivato a bordo di un mini van. I tifosi presenti l'hanno acclamato: "Grande Rino".. lui ha ricambiato salutandoli. Poi ha scattato delle foto insieme a dei membri dello staff del ristorante prima di cominciare a cenare. Clicca sul file in allegato per vedere il video di CalcioNapoli24.it.