UFFICIALE - Fiorentina-Napoli aperta ai residenti nella provincia di Napoli anche senza Tessera del Tifoso, ma solo nel Settore Ospiti

L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive Riunitosi in data odierna, alle ore 16,30, presieduto dalla Dott.ssa Daniela STRADIOTTO, con il coordinamento del Primo Dirigente della Polizia di Stato dott. Massimo PASSARIELLO:

Preso atto delle informazioni fornite dai componenti dell’organismo collegiale relative agli incontri in argomento; Considerato che sabato 24 agosto 2019 è in programma la gara “Fiorentina - Napoli” (Serie A);

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Per l’incontro di calcio “Fiorentina - Napoli”, connotato da elevati profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative: ï¼ vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Napoli esclusivamente per il settore “ospiti”; ï¼ implementazione del servizio di stewarding; ï¼ rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.