SSC Napoli e il video sulla gara di domani: "Senza paura!". Insigne: "Sognavo momenti come questo". Poi, Koulibaly, Allan e Lozano [VIDEO]

Titola 'Senza paura' il promo della SSC Napoli in vista della gara di Champions League di domani sera contro il Barcellona. Nel video ci sono Insigne, Lozano, Koulibaly ed Allan. Comincia con le parole del capitano: "Quand'ero bambino e scendevo per strada a giocare lo facevo sognando momenti come questo. Mi sono sentito dire 'è impossibile. Tutti insieme, uniti, senza paura'". Poi tocca a Lozano: "Ogni allenamento, ogni ostacolo, ogni goccia di sudore". Koulibaly: "E' tutta la vita che mi preparo a partite del genere. Dicevano 'non ce la farai mai', ma non li ho mai ascoltati. Non importa chi è l'avversario, bisogna dare il massimo".

Clicca sul file in allegato per vedere il video.