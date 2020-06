Sportitalia - Il Napoli lascia il San Paolo destinazione Capodichino: Mertens osannato dai tifosi, Gattuso in shorts [VIDEO]

Poco dopo le ore 17 il Napoli è partito in pullman dallo stadio San Paolo, direzione Capodichino dove c'era il charter che trasporterà la squadra a Verona. Come è possibile vedere nelle immagini realizzate da SportItalia, Dries Mertens è stato tra i più osannati dai tifosi presenti a Fuorigrotta, ma anche Gennaro Gattuso, in short e con mascherina nera, ha raccolto l'applauso dei presenti. Dopo la conquista della Coppa Italia, il Napoli torna in campo per la prima di campionato da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus.

