Prima novità in ritiro, spunta il trenino azzurro per i tifosi a Dimaro | VIDEO

C'è una prima novità quest'anno a Dimaro, dove è attesa la squadra del Napoli che sosterà in Val di Sole per le prossime due settimane. Qui come ogni anno la SSC Napoli svolgerà il ritiro estivo pre-campionato e per l'occasione la Regione Trentino Alto-Adige ha messo a disposizione dei tifosi napoletani che arriveranno un simpaticissimo trenino colorato d'azzurro, che permetterà ai tifosi di spostarsi con praticità dal centro cittadino al campo di calcio.

