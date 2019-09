Ha del clamoroso quanto accaduto negli studi di Telelombardia dove, parlando di Romelu Lukaku, l’opinionista Luciano Passirani si è resto protagonista di una becera battuta razzista. L’uomo, con l’intento di fare una battuta, ha dichiarato: “Per fermarlo gli devi lanciare 10 banane”. Immediati i provvedimenti da parte del direttore dell’emittente Fabio Ravezzani, che in diretta tv ne ha comunicato il licenziamento. Clicca sul file in allegato per vedere il video dell'intervento di Passirani.