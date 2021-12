Ultimissime calcio Napoli - Non l'ha presa benissimo, una fetta dello stadio Maradona, la sconfitta per 0-1 in casa contro lo Spezia di ieri. Una porzione dei tifosi del Napoli presenti ieri allo stadio, infatti, al momento del fischio finale dell'arbitro dopo 95', si è lasciata andare ad un'ondata di fischi assordanti.

Clicca su play per guardare il video dallo stadio di Diego Rinaldi: