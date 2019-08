Napoli-Barcellona, lo riconoscete? A Miami c'è anche il napoletano Jimmy! [FOTO]

Tra pochissimo all'Hard Rock Stadium di Miami va in scena l'amichevole internazionale tra SSC Napoli ed FC Barcellona. Le due squadre si affrontano in un doppio incontro negli Stati Uniti e sono tantissimi i tifosi napoletani residenti oltreoceano che ne hanno approfittato per assistere ad un match del Napoli dal vivo. Tra questi, come dimostra la foto in allegato pubblicata su Instagram, c'è anche Jimmy, napoletano salito alla ribalta sui social network qualche tempo fa. Forse vi ricorderete di Jimmy, protagonista di un video divenuto virale che lo ritraeva, a Miami, alle prese con due afroamericani che lo intimavano di restituirgli i soldi ricavati dalla vendita di orologi, ritenuti fasulli. Il video è diventato famosissimo e Jimmy è diventato seguitissimo su Instagram.

Eccolo all'Hard Rock Stadium per assistere a Napoli-Barcellona.