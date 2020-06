"Mertens non farà più di otto partite nel Napoli". Dries su Instagram ride a sette anni dalle parole di Eziolino Capuano [FOTO]

Eziolino Capuano, allenatore noto nel panorama calcio campano, il 17 giugno 2013 era sicuro che quell'acquisto del Napoli in arrivo dal PSV, Dries Mertens, non avrebbe giocato più di otto partite da titolare nella stagione che stava per iniziare. Quasi sette anni dopo, Dries Mertens è in testa alla classifica dei maggiori marcatori della storia del Napoli. Su Instagram, approfittando di un post pubblicato dalla pagina uronechannel, lo stesso Mertens ha commentato con l'emoticon della risata quella che è diventata una frase ormai storica sul calciatore belga.

Notizie calcio - Eziolino Capuano, allenatore dell'Avellino, nello scorso aprile ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

I suoi video YouTube?

"Vedo cose di 20 anni fa e un po’ di vergogno. Quando parlo di sentimenti altissimi mi viene da piangere".

E quando smontò Mertens?

"Non lo conoscevo, per fare show dissi che non avrebbe fatto più di 8 gare, sa, c’era Insigne... Poi mi sono scusato"