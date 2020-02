Mertens ai baretti di Chiaia scherza con un venditore ambulante: "Ce l'hai 5 euro per me?" [VIDEO]

Non è un momento facile per Dries Mertens, l’attaccante belga ancora alle prese con una decisione importante sul suo futuro, eppure il calciatore non perde il sorriso. Ieri serata si è concesso qualche ora di relax ed è stato avvistato nella zona dei baretti di Chiaia. Dries come al solito è stato molto disponibile con tutti i tifosi che lo hanno riconosciuto e salutato. Il calciatore del Napoli si è concesso anche un siparietto social con un “amico”.

Dries Mertens, attaccante del Napoli.

Mertens è stato immortalato dal più famoso venditore di rose a Napoli,Kashim, che si aggira tra le vie di Chiaia. Direttamente dalle storie Instagram del venditore di rose l’attaccante belga si è mostrato ai fan a cena. “Hai 5 euro per me?” ha scherzato il belga con un l’ambulante.

Clicca sul file in allegato per vedere il video.