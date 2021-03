Napoli Calcio - In occasione della sostituzione in Napoli-Bologna, piccolo scambio di battute tra il capitano azzurro Lorenzo Insigne ed il suo sostituto Mario Rui: "Mario per piacere nun c' facimm' fa o sicond'", la richiesta del numero 24 al compagno di squadra. Il Napoli in quel momento stava conducendo il match per 3-1 - risultato poi finale della gara.