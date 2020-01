Nonostante l'infortunio al ginocchio gli abbia compromesso irrimediabilmente la stagione, tanto da finire in questo momento fuori dalla lista dei 25 calciatori utilizzabili in Serie A, l'affetto dei tifosi del Napoli per il terzino destro francese Kevin Malcuit rimane lo stesso: nello scatto in allegato, infatti, l'ex Lille è a Giugliano in compagnia di Rino e del piccolo Antonio, che hanno approfittato dell'incontro con Malcuit per scattare una foto-ricordo.