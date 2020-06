Lutto Gattuso, striscione della Curva B: "Ringhio, vicini al tuo dolore" [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Un terribile lutto, quello che ha colpito il tecnico della SSC Napoli, Gennaro Gattuso, che ha perso la sorella Francesca, 37 anni, da tempo malata.

Tutto il mondo del calcio, con un messaggio, un comunicato o un post via social, ha voluto esprimere la propria vicinanza al tecnico ex Milan. Anche i tifosi azzurri, in particolare gli ultras della Curva B, hanno voluto rendere omaggio al tecnico azzurro tramite uno striscione:

Lutto Gennaro Gattuso, striscione della Curva B

Sorella Gattuso morta a Varese, lutto mister SSC Napoli

La sorella Francesca scomparsa era ricoverata in ospedale a Varese dallo scorso febbraio. Aveva soli 37 anni.

La donna avvertì un malore proprio la sera di Sampdoria-Napoli, il che spinse il tecnico a disertare la conferenza stampa per raggiungerla subito in Lombardia. Gattuso ha appreso la notizia della scomparsa direttamente sul campo di Castel Volturno durante l'allenamento. Al mister tutta la vicinanza e le più sentite condoglianze dal nostro editore Salvio Passante e tutta la redazione di CalcioNapoli24.it