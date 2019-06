Proseguono i lavori: il nuovo stadio San Paolo prende forma! [FOTOGALLERY]

San Paolo - Continuano i lavori allo Stadio San Paolo di Napoli. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, si è recato in visita allo stadio San Paolo per verificare l'andamento dei lavori di ristrutturazione in vista delle Universiadi che proprio nell'impianto di Fuorigrotta saranno inaugurate il prossimo 3 luglio.

Lavori Stadio San Paolo di Napoli

Queste le parole del Sindaco di Napoli: "Sono tornato pieno di emozione - ha riferito il primo cittadino - si sta realizzando un lavoro bellissimo e il 3 luglio avremo un impatto emotivo, un colpo d'occhio straordinario, questa manifestazione sarà una grande occasione per la città”.

Per l'occasione, Sportmediaset ha realizzato una carrellata di immagini (le foto sono in allegato) che ritraggono lo Stadio San Paolo mentre assume gradualmente il suo nuovo look.