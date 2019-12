Gaetano, spuntano le immagini UEFA: all'arrivo al San Paolo Ancelotti sembra anticipargli l'esordio! [VIDEO]

Notizie Calcio Napoli - Gianluca Gaetano ha esordito ieri sera in Champions League, con la maglia del Napoli: un regalo di Carlo Ancelotti, prima di lasciare la società partenopea. "Grazie per tutto. Grazie per avermi fatto crescere e maturare professionalmente e mentalmente", scrive sui social il giovane calciatore napoletano salutando il tecnico che l'ha fatto esordire nella massima competizione europea.

Ma dalle immagini UEFA, all'arrivo al San Paolo per Napoli-Genk, si evince l'ingresso, fianco a fianco, di Gaetano e Carlo Ancelotti: il tecnico sorride e chiacchiera con il calciatore del Napoli, sembra quasi, dall'atteggiamento dei due, che il tecnico di Reggiolo gli abbia anticipato l'esordio in UCL.

