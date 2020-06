"Per gli amici di Scandale – le mie radici“, Demme manda una maglia autografata al sindaco del paese natale di papà Enzo [FOTO]

"Per gli amici di Scandale – le mie radici“. La maglia numero 4 del Napoli e la dedica speciale del centrocampista tedesco Diego Demme ai concittadini del papà Enzo, emigrato tanti anni dal piccolo centro della provincia di Crotone per cercare fortuna in Germania.

Come riporta CrotoneNews, la maglia è arrivata al sindaco di Scandale, Antonio Barberio, ìn rappresentanza della comunità. La maglia ha la firma e la dedica di Diego che ha voluto omaggiare i cittadini di Scandale e rendere omaggio al paese natale del padre.