DIRETTA - Demme a Villa Stuart prima della firma col Napoli: primi sorrisi per il nuovo acquisto azzurro [FOTOGALLERY CN24]

Ultimissime calcio Napoli - Diego Demme, centrocampista tedesco del Lipsia, è arrivato alla clinica romana di Villa Stuart per sostenere le visite mediche prima di ultimare il suo trasferimento al Napoli. In allegato la fotogallery del suo arrivo alle ore 9.59, realizzata da Gino Mancini per CalcioNapoli24.

Demme Napoli, visite mediche

9.59 - Diego Demme, centrocampista tedesco del Lipsia, è arrivato alla clinica romana di Villa Stuart!

??? Diego #Demme è il primo rinforzo del Napoli di Gennaro #Gattuso. Questa mattina visite mediche a Villa Stuart di ordinanza, poi la firma sul contratto. Operazione da 12 milioni di euro e 2 al giocatore.

? @dariomarchetti7 pic.twitter.com/WB3lDUnWQM — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) January 9, 2020

9.55 - Il calciatore tedesco è atteso in questi minuti a Villa Stuart, non appena sarà giunto vi proporremo una fotogallery del suo arrivo, curata da Gino Mancini per CalcioNapoli24,

9.40 - Demme è atteso per le ore 10.

9.30 - Diego Demme, centrocampista tedesco del Lipsia, è in arrivo alla clinica romana di Villa Stuart per sostenere le visite mediche prima di ultimare il suo trasferimento al Napoli.

(IN AGGIORNAMENTO)