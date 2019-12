Il Napoli batte il Genk per 4-0: tripletta di Milik e gol di Mertens. Il Liverpool ha battuto due a zero il Salisburgo, qualificandosi primo nel girone. Seconda piazza per il Napoli. La squadra si è riunita in mezzo al campo per salutare il pubblico: situazione surreale, tra applausi del pubblico e l'attesa per la decisione su Carlo Ancelotti. Il tecnico ha salutato i calciatori in campo. In allegato l'ampia fotogallery curata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24