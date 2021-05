Conceicao: "È vero, non sono un allenatore facile". Cannavaro lo sfotte: "Sei come un gatto attaccato ai cog**ni" [VIDEO]

Ultimissime notizie Napoli. In città oggi non si parlà d'altro che di Sergio Conceicao, l'allenatore del Porto che sembra il principale candidato alla panchina del Napoli, orfana di Rino Gattuso. Conceicao ha avuto un'ottima carriera da allenatore, tra Portogallo e Francia, ma in passato ha avuto anche una carriera da calciatore che lo ha portato a giocare anche in Italia. In Serie A ha indossato le maglie di Lazio, Parma e Inter. In particolare, nel suo anno al Parma durante la stagione 2000/2001 Conceicao ha giocato in squadra con i fratelli napoletani Fabio e Paolo Cannavaro, e poi ha ritrovato Fabio in squadra anche all'Inter.

Proprio Fabio Cannavaro ha intervistato Conceicao, suo ex compagno di squadra, poco più di un anno fa, quando il mondo era alle prese con la prima ondata di coronavirus e l'ex difensore campione del mondo aveva iniziato a fare delle vere e proprie interviste in diretta su Instagram. Nel confronto tra Fabio Cannavaro e Sergio Conceicao (guarda ilvideo in allegato) sono emersi alcuni episodi curiosi, che aiutano i tifosi del Napoli a farsi un'idea di chi è l'uomo dietro l'allenatore che potrebbe guidare la squadra azzurra l'anno prossimo.

Ricordando i tempi del Parma con Renzo Ulivieri in panchina, Fabio Cannavaro ha ricordato un simpatico episodio: "Ti ricordi come ti chiamava Ulivieri? Diceva che eri come un gatto attaccato ai cogl**ni. Se sei l'allenatore del Porto, è grazie al tuo carattere".

Tra le risate generali, la risposta di Coinceicao: "È vero, io non sono un allenatore facile. Con i giocatori di maggiore esperienza si crea sempre un rapporto bellissimo con l'allenatore. Loro sanno che per me sono tutti uguali: un giovane di 17 anni o uno di 37, io li guardo allo stesso modo. Poi è vero che i calciatori con più esperienza riescono a dare di più, dentro e fuori dal campo".

