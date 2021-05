Conceicao al Napoli, Gazzetta: ADL s'è mosso da solo, convinto da Mendes! Può arrivare già domani

Calciomercato Napoli, clamoroso colpo di scena per la panchina azzurra. C'è Sergio Conceicao, allenatore del Porto, adesso in pole per la guida tecnica della SSC Napoli. Una pista portata avanti direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis. Le quotazioni del tecnico portoghese sono in netto rialzo, rispetto a Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti.

Sergio Conceicao Napoli, le cifre del contratto

Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport in queste ore sono frequenti i contatti tra il patron e Jorge Mendes, le parti hanno anche raggiunto l'accordo economico. Grazie alla legge di stabilità Conceicao dovrebbe guadagnare 4 milioni di euro netti e il club nel pagherebbe 5 lordi, grazie alla legge di stabilità.

Sergio Conceiçao nuovo allenatore Napoli?

Jorge Mendes Sergio Conceicao Napoli, la trattativa

Si tratta di un investimento importante caldeggiato dallo stesso Mendes che ha convinto il presidente sulla bontà dell'operazione. In Portogallo viene considerato un seguace di Josè Mourinho. Nel frattempo il Porto, con cui è legato ancora da un anno di contratto, gli ha proposto il rinnovo e sta provando a fare di tutto pur di non perderlo. Se tutto dovesse andare secondo i piani del club azzurro allora il nuovo allenatore sbarcherà domani mattina per l'incontro decisivo presso gli uffici della Filmauro, alla presenza dell'amministrazione delegato, Andrea Chiavelli, il professionista che s'interessa della questione contrattuale.