Allan festeggia la convocazione alla Coppa America. Si brinda col prosecco targato 'Hamsik'. Poi la dedica all'ex compagno: "Ciao bocellò" [VIDEO]

E' arrivata da poche ore la convocazione alla prossima edizione della Coppa America per Allan, centrocampista del Napoli, che partirà per la spedizione proprio in Brasile quest'estate con la sua rappresentativa. Il tecnico Tite si affida all'azzurro per la prossima competizione.

Allan brinda con il prosecco Hamsik dal barbiere Intemerato

Oggi, infatti, il calciatore del Napoli, ha voluto brindare con alcuni dei suoi amici, presso il negozio di Costantino Intemerato, fedele barbiere di diversi azzurri e soprattutto amico di Hamsik. Allan ha brindato proprio col prosecco targato 'Marek Hamsik', infatti al momento del 'cin cin' il brasiliano ha guardato la telecamera ed ha esclamato 'Ciao bocellò (Bocelli ndr.)', dedicato proprio al suo ex capitano, Hamsik. Clicca sul file in allegato per vedere il video di CalcioNapoli24.it.